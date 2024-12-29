Профессор РАН Богачев: на Солнце произошла вспышка мощнейшего балла X

Вспышка, которой присвоили высший балл X, произошла на Солнце утром 29 декабря. Об этом рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии при Институте космических исследований РАН Сергей Богачев, пишет РИА Новости.
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