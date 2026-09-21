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Барнаулец выловил краснокнижного сибирского осетра почти на 500 тысяч рублей

Барнаулец выловил краснокнижного сибирского осетра почти на 500 тысяч рублей

Барнаулец выловил одного сибирского осетра, занесенного в Красную книгу РФ. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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