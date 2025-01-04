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Дакар-2025. Сандерс выиграл 1-й этап в зачете мотоциклов

В Саудовской Аравии проходит первый этап ралли-рейда «Дакар-2025». Даниэль Сандерс, выигравший пролог, показал лучшее время и в субботу в классе мотоциклов.

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