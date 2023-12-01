Переход остров Четверг — Дарвин завершён ⚓ 30 ноября в 18:00 путешественники зашли в марину Tipperary Waters Marina, Дарвин.
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Переход остров Четверг — Дарвин завершён ⚓ 30 ноября в 18:00 путешественники зашли в марину Tipperary Waters Marina, Дарвин.