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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Отличная новость, надеемся это начало большого процесса.Сбер увеличил ипо...

Китайские автомобили сохраняют лидерство на российском рынке в 2025

Китайские автомобили сохраняют лидерство на российском рынке в 2025

Российские автодилеры в целом не ожидают, что доля китайских марок среди новых автомобилей, реализуемых в России по итогам 2025 года, значительно изменится по сравнению с 2024 годом — этот показатель останется на уровне примерно 65 процентов.

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