Илон Маск хотел похвастаться высокоуровневым геймплеем в Path of Exile 2, но не разобрался в базовых механиках — игроки заподозрили подвох

Владелец X, гендиректор Tesla, руководитель SpaceX и глава Neuralink Илон Маск (Elon Musk) недавно пытался похвастаться навыками игры в фэнтезийном ролевом экшене Path of Exile 2, но вместо этого навлёк на себя подозрения сообщества фанатов.
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