Tesla не смогла выдержать конкуренцию с китайскими «электричками»: покупатели в КНР выбирают местных автопроизводителей

Tesla более не рассматривается китайскими покупателями в качестве технологического лидера. Опрос показал, что только 14% китайских потребителей считают Tesla лучшим выбором для покупки среди брендов электромобилей.
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