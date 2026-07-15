Португалия предложила внести Россию и Вьетнам в черный список налоговых гаваней

Правительство Португалии попросило Ассамблею Республики разрешить пересмотр национального черного списка налоговых гаваней, чтобы включать в него все юрисдикции, которые Евросоюз признает не сотрудничающими в налоговой сфере.
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