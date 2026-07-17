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Авторадио

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В России обновят систему подготовки врачей

Правительство планирует усовершенствовать систему подготовки медицинских кадров, передаёт ТАСС. Изменения коснутся целевого набора, учебных программ, повышения квалификации и подготовки управленцев для здравоохранения.

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