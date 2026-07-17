В России обновят систему подготовки врачей

Правительство планирует усовершенствовать систему подготовки медицинских кадров, передаёт ТАСС. Изменения коснутся целевого набора, учебных программ, повышения квалификации и подготовки управленцев для здравоохранения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии