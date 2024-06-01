Титановый Макрон

ОЛЕГ ЛАВРОВ Добрый день, Империя. Запад держался довольно долго, но перелом наступил незаметно - здесь уже довольно давно говорилось, что ограничение поставок стратегического сырья из России будет иметь свои последствия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии