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Титановый Макрон

Титановый Макрон

ОЛЕГ  ЛАВРОВ Добрый день, Империя. Запад держался довольно долго, но перелом наступил незаметно - здесь уже довольно давно говорилось, что ограничение поставок стратегического сырья из России будет иметь свои последствия.

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