Как после бомбежки: в центре Астрахани несколько семей и ветеран войны с трудом выживают в аварийном доме

Представители регионального отделения Общероссийского Народного Фронта (ОНФ) в Астраханской области разместили в своей группе ВКонтакте материал об одном аварийном доме в центральной части Астрахани, в котором продолжают жить несколько семей и один ветеран Великой Отечественной войны.
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