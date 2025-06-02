Как после бомбежки: в центре Астрахани несколько семей и ветеран войны с трудом выживают в аварийном доме

Представители регионального отделения Общероссийского Народного Фронта (ОНФ) в Астраханской области разместили в своей группе ВКонтакте материал об одном аварийном доме в центральной части Астрахани, в котором продолжают жить несколько семей и один ветеран Великой Отечественной войны.