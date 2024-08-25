Посольство России во Франции включилось в работу по делу Дурова

МИД РФ включился в активное взаимодействие с правоохранительными органами Франции в связи с задержанием основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова 25 августа своем Telegram-канале.
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