Фермеры требуют более 7 млн рублей компенсации за африканскую чуму свиней

В Красноярском крае фермеры, чей бизнес был уничтожен в результате распространения вируса африканской чумы свиней (АЧС) на юге Красноярского края летом этого года, требуют более семи миллионов рублей в качестве компенсации убытков от фермера, считающегося виновником экспансии заболевания, сообщает ТАСС.
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