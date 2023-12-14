Фермеры требуют более 7 млн рублей компенсации за африканскую чуму свиней

В Красноярском крае фермеры, чей бизнес был уничтожен в результате распространения вируса африканской чумы свиней (АЧС) на юге Красноярского края летом этого года, требуют более семи миллионов рублей в качестве компенсации убытков от фермера, считающегося виновником экспансии заболевания, сообщает ТАСС.