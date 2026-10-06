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Часть Донецка осталась без света после атак дронов. Власти ДНР вводят графики отключений

Часть Донецка осталась без света после атак дронов. Власти ДНР вводят графики отключений

Обстановка в ДНР ухудшается на фоне атак украинских беспилотников. Власти республики официально объявили о введении графиков отключения электроэнергии в Киевском районе Донецка.

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