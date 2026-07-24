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Марина Федункив и Авито Работа показали, как кадровый дефицит влияет на малый бизнес

Марина Федункив и Авито Работа показали, как кадровый дефицит влияет на малый бизнес

Авито Работа завершила проект «Звезда вам в помощь», посвященный кадровым сложностям малого бизнеса. Его героями стали предприниматели из Красногорска и Тимашевска, которым актриса Марина Федункив помогала в течение рабочего дня.

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