Марина Федункив и Авито Работа показали, как кадровый дефицит влияет на малый бизнес

Авито Работа завершила проект «Звезда вам в помощь», посвященный кадровым сложностям малого бизнеса. Его героями стали предприниматели из Красногорска и Тимашевска, которым актриса Марина Федункив помогала в течение рабочего дня.
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