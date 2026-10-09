Рабочий погиб при обрушении строительных лесов в Красноярске

Люди упали с высоты четвёртого этажа, несколько человек оказались под завалами.В Красноярске днём 9 октября обрушились строительные леса, установленные на здании по адресу проспект Свободный, 72.
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