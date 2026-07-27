Кадровые перестановки в Киеве и риски для фронта

В украинской политической системе вновь проявились признаки внутреннего напряжения. На фоне продолжающихся боевых действий в Киеве происходят кадровые перестановки, которые выходят далеко за рамки обычной ротации чиновников.
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