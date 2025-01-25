Директор ДОЛ «Золотой колос» Ирина Фролова приняла участие в семинаре-совещании по подготовке к летней оздоровительной кампании - 2025.
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Директор ДОЛ «Золотой колос» Ирина Фролова приняла участие в семинаре-совещании по подготовке к летней оздоровительной кампании - 2025.