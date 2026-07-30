Мошенники угрожают уголовными делами вернувшимся из-за рубежа россиянам

Мошенники придумали новую схему обмана россиян, вернувшихся из-за рубежа. Представляясь сотрудниками правоохранительных органов, аферисты заявляют, что человек за границей якобы контактировал с нежелательной в России организацией.
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