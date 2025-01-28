Пожар на судне Firuze G в порту Самсун: экипаж в безопасности

В порту Самсун на севере Турции загорелось грузопассажирское судно Firuze G под флагом Палау. Пожар возник в машинном отделении корабля, на борту находился экипаж из 33 человек, которых быстро эвакуировали.
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