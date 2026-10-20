Бывший руководитель британской разведывательной службы MI6 Джон Сойерс заявил, что йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) сохранит контроль над значительной частью страны в обозримом будущем.
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