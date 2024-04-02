Роналду, Неймар, Роналдо, Модрич, Рафинья и Навас – в сборной лучших партнеров Марсело

В команду лучших футболистов, с которыми защитнику доводилось играть, попали: – вратарь: Кейлор Навас; – защитники: Рафинья, Тиаго Силва, Серхио Рамос, Роберто Карлос; – полузащитники: Каземиро, Лука Модрич, Тони Кроос; – нападающие: Криштиану Роналду, Роналдо, Неймар.
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