Бывший судья ЕСПЧ Станислав Павловский заявил, что в Конституционном суде Молдовы сложилось пропасовское большинство, вынесшее решение по «делу фон Хебеля» в интересах правящей партии, а проводимая властями судебная реформа может привести к параличу правовой системы.