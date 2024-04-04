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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Серебряному Серферу сменили пол — герольда Галактуса в «Фантастической чет...

Серебряному Серферу сменили пол — герольда Галактуса в «Фантастической чет...

Серебряному Серферу сменили пол — герольда Галактуса в «Фантастической четверке» сыграет звезда «Озарка»Слухи про фильм «Фантастическая четверка» опять подтвердились: Серебряного Серфера сыграет Джулия Гарнер («Озарк»), которая предстанет в образе Шаллы-Бал, возлюбленной Норрина Радда.

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