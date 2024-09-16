Новое имя столицы: как 110 лет назад Санкт-Петербург стал Петроградом

Сентябрь 1914 года наш город встретил с новым названием, утвержденным императором Николаем II. Впрочем, Петроградом Петербург назывался совсем недолго В конце лета 1914 года сотрудники петербургских контор принялись менять шаблоны для своих документов.
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