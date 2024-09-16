НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

109 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Скорее ненавидеть друг друга с сжатыми зубами!Дональд Трамп: СШ...
  • Александр Забобонин
    если ты старая развалина, то сиди дома, а не за рулем!Эксперты высказал...
  • Владимир Баландин
    Законотворцев поголовно лишить прав пожизненно , у них глаза жиром заплывают , людей на дороге не видят ...Эксперты высказал...

Новое имя столицы: как 110 лет назад Санкт-Петербург стал Петроградом

Новое имя столицы: как 110 лет назад Санкт-Петербург стал Петроградом

Сентябрь 1914 года наш город встретил с новым названием, утвержденным императором Николаем II. Впрочем, Петроградом Петербург назывался совсем недолго В конце лета 1914 года сотрудники петербургских контор принялись менять шаблоны для своих документов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Макеев
Петроград сверх замечательное название города! Славянское. Короткое, в одно понятное слово. Без спотыкательства в произношении!
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх