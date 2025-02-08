Суд арестовал трех жителей Петербурга за обман контрактников ВС России

Трое жителей Петербурга были арестованы по решению Октябрьского районного суда по обвинению в мошенничестве, жертвами злоумышленников стали контрактники ВС России, а сумма ущерба составляет в общей сложности не менее 1,1 миллиона рублей.
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