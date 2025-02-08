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Суд арестовал трех жителей Петербурга за обман контрактников ВС России

Суд арестовал трех жителей Петербурга за обман контрактников ВС России

Трое жителей Петербурга были арестованы по решению Октябрьского районного суда по обвинению в мошенничестве, жертвами злоумышленников стали контрактники ВС России, а сумма ущерба составляет в общей сложности не менее 1,1 миллиона рублей.

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