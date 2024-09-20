Биогеронтолог Москалев: сейчас на Земле больше пожилых людей, чем за всю историю

Одна из научных концепций рассматривает старение как аутовоспалительное заболевание: с возрастом в организме происходят нарушения на уровне тканей, накапливаются мочевая и рениевая кислоты, начинаются воспалительные процессы.
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