Минфин России создал подкомиссию по контролю иностранных инвестиций

Министерство финансов России организовало подкомиссию по контролю иностранных инвестиций, которая займется разрешениями на проведение сделок резидентов с иностранными лицами и валютных операций, передает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.
Министерство финансов России организовало подкомиссию по контролю иностранных инвестиций, которая займется разрешениями на проведение сделок резидентов с иностранными лицами и валютных операций, передает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.
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