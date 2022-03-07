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Минфин России создал подкомиссию по контролю иностранных инвестиций

Минфин России создал подкомиссию по контролю иностранных инвестиций

Министерство финансов России организовало подкомиссию по контролю иностранных инвестиций, которая займется разрешениями на проведение сделок резидентов с иностранными лицами и валютных операций, передает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

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