Сергей Лавров рассказал, в каком случае Россия могла не начинать СВО

По заявлению главы МИД РФ, Россия не начала бы СВО в случае соблюдения Западом и Киевом минских договоренностей Лавров утверждает, что Россия была искренне заинтересована в прекращении конфликта в Донбассе, но для этого было необходимо выполнение Минских договоренностей.
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