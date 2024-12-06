Сергей Лавров рассказал, в каком случае Россия могла не начинать СВО

По заявлению главы МИД РФ, Россия не начала бы СВО в случае соблюдения Западом и Киевом минских договоренностей Лавров утверждает, что Россия была искренне заинтересована в прекращении конфликта в Донбассе, но для этого было необходимо выполнение Минских договоренностей.