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Царьград

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Екатеринбург вошел в ТОП-20 городов России с самым высоким доходом жителей

Екатеринбург вошел в ТОП-20 городов России с самым высоким доходом жителей

Средний заработок жителей уральской столицы перевалил за 80 тысяч рублей.Екатеринбурге вошел в двадцатку городов России с самым высоким уровнем дохода жителей и занял в этом рейтинге 18 место.

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