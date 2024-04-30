Пас Крооса, гол Сане в стиле Роббена и два пенальти: «Бавария» не удержала победу над «Реалом» в первом полуфинале Лиги

«Бавария» на своём поле сыграла вничью с «Реалом» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Подопечные Томаса Тухеля здорово начали встречу и могли отличиться трижды, но не воспользовались своими шансами и на 24-й минуте пропустили — Тони Кроос шикарным пасом вывел один на один Винисиуса.