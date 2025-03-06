Заявил, как на исповеди

Для англосаксов хохлы расходный материал, не зря же Борис запретил зелёному всякие переговоры о мире-- война до последнего хохла.

Александр Иноземцев

Эдак, не навязчиво в лоб, "приглашают" ушедшую администрацию США в частности на скамью международного суда, за пособничество в фашизме...