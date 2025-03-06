Прямая цитата госсекретаря США звучит так: "Откровенно говоря, это прокси-война между ядерными державами – Соединенными Штатами, помогающими Украине, и Россией".
Заявил, как на исповеди
Комментарии
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vitaly yanushkevich
Для англосаксов хохлы расходный материал, не зря же Борис запретил зелёному всякие переговоры о мире-- война до последнего хохла.
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18 час.
Александр Иноземцев
Эдак, не навязчиво в лоб, "приглашают" ушедшую администрацию США в частности на скамью международного суда, за пособничество в фашизме...
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9 час.
Россиянин
Это значит, зеленкой Зеленскому лоб помазали.
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5 час.
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