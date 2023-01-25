Получит деньги и сбежит? Собчак выдала правду о продаже своего дома

В Сети появилась информация, что ведущая якобы готовится к переезду. Ксения Собчак показала отделку кухни кадр из видеоКсения Собчак недовольна слухами о её семейном гнездышке, которое она только недавно построила в элитном районе Подмосковья.
В Сети появилась информация, что ведущая якобы готовится к переезду. Ксения Собчак показала отделку кухни кадр из видеоКсения Собчак недовольна слухами о её семейном гнездышке, которое она только недавно построила в элитном районе Подмосковья.
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