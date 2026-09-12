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Буданов заявил, что Украина готовится к новому раунду переговоров в октябре

Буданов заявил, что Украина готовится к новому раунду переговоров в октябре

Очередной раунд переговоров по Украине может пройти в октябре. Руководитель офиса президента Кирилл Буданов заявил об этом журналистам, сообщила Lenta.

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