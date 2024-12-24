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Опыт приграничья распространят на всю Россию: Домофоны сделают частью системы оповещения при ЧС

Опыт приграничья распространят на всю Россию: Домофоны сделают частью системы оповещения при ЧС

Домофоны станут частью системы оповещения населения при чрезвычайных ситуациях. Это уже эффективно действует в Курской, Брянской, Белгородской областях, а теперь опыт приграничья распространят на всю Россию.

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