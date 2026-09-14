Министерство коммерции КНР осудило планы ЦРУ по промышленной слежке

Китай обладает твердой решимостью и достаточными средствами для принятия необходимых мер в ответ на шпионскую деятельность Соединенных Штатов, направленную против КНР и китайских предприятий.
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