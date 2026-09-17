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Клаус Шваб раскрыл пранкерам секретные планы Запада по разделу Украины

Клаус Шваб раскрыл пранкерам секретные планы Запада по разделу Украины

MICHAEL BUHOLZER/AP/TASS Лидеры Запада рассматривают возможность провернуть на Украине корейский сценарий, но избегают публичных заявлений об этом.

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Дмитрий Бакланов

Есть и ироничный нюанс: в декабре 2024 года бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг возглавил Бильдербергский клуб. Если следовать логике пранкеров, получается, что человек, который непосредственно руководил альянсом, потом «перешёл» в структуру, где якобы и принимались ключевые решения по членству — это выглядит как дополнительное подтверждение теории заговора, а не как доказательство.Так что это скорее конспирологическая версия, а не подтверждённый факт.