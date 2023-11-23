Хроника работы спасателей Мангистау за прошедшую неделю

С 13 по 19 ноября подразделения Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области 36 раз выезжали по тревоге, в том числе один раз на пожары, 17 - на случаи горения и 16 - на проведение аварийно-спасательных работ и на два неподтвержденных вызова.
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