Барнье: Продление контроля на границах Франции стало спасением от мигрантов

Серьезные угрозы общественному порядку потребовали продления пограничного контроля на французских границах, заявил премьер-министр Франции Мишель Барнье, 18 октября пишет французский журнал Valeurs actuelles.
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