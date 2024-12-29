В первый день нового года на Ямале пройдет забег трезвости

В Новом Уренгое готовятся к традиционному трезвому забегу. Он проходит уже в шестой раз. В этом году к нему присоединятся 300 человек, участвовать также будут и жители Пангод и Губкинского, сообщает администрация города.
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