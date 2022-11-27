Политика как она есть

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Для чего Россия строит сверхсовременный исследовательский комплекс в Антарктиде

Для чего Россия строит сверхсовременный исследовательский комплекс в Антарктиде

На прошлой неделе произошло событие, которое абсолютно незаслуженно было проигнорировано СМИ. Из Санкт-Петербурга в Антарктиду отправилось научно-исследовательское судно «Академик Федоров», тем самым ознаменовав уже 68-ю экспедицию на Южный полюс.

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