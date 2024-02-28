Молодая жена Константина Ивлева внезапно оставила всех и уехала в Сочи без детей и мужа

В мире, где материнство часто ассоциируется с бесконечными заботами и ежедневной рутиной, Валерия Ивлева, супруга известного предпринимателя Константина Ивлева, решает выходить за рамки устоявшихся стандартов в воспитании своей дочери Ники.
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