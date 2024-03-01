Орбакайте в вызывающем наряде блеснула декольте — новое разочарование

Певица выпустила новую песню, проигнорировав просьбы фанатов. Кристина Орбакайте Komsomolskaya Pravda/Global Look PressКристина Орбакайте продолжает делать вид, что происходящие в стране события её не касаются.
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