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Орбакайте в вызывающем наряде блеснула декольте — новое разочарование

Орбакайте в вызывающем наряде блеснула декольте — новое разочарование

Певица выпустила новую песню, проигнорировав просьбы фанатов. Кристина Орбакайте Komsomolskaya Pravda/Global Look PressКристина Орбакайте продолжает делать вид, что происходящие в стране события её не касаются.

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