Китай победит США в воздушной войне над Тайванем

Данный материал – это некое обобщение прочитанного на американский ресурсах типа National Interest, The Drive, Air & Space Power Journal, Air Force Magazine, то есть, ресурсы, где много реально летавшего народа в авторах и экспертах.
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