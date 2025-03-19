Нейтральная подача: как идет процесс допуска россиян к международным стартам

Весна 2025 года в российском спорте проходит под знаком ожидания решений по нейтральным статусам в нескольких медалеемких олимпийских видах — спортивной гимнастике, конькобежном спорте и фигурном катании, а также в гимнастике художественной, где на олимпиадах разыгрываются всего два комплекта наград, но которая является для России во многом знаковой дисциплиной.