Нейтральная подача: как идет процесс допуска россиян к международным стартам

Весна 2025 года в российском спорте проходит под знаком ожидания решений по нейтральным статусам в нескольких медалеемких олимпийских видах — спортивной гимнастике, конькобежном спорте и фигурном катании, а также в гимнастике художественной, где на олимпиадах разыгрываются всего два комплекта наград, но которая является для России во многом знаковой дисциплиной.
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