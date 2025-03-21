Solidigm представляет первое в мире решение eSSD с жидкостным охлаждением

Компания Solidigm, американское подразделение SK hynix, специализирующееся на решениях для хранения данных в центрах обработки данных, представила, как она утверждает, первое в мире решение eSSD (Enterprise SSD) с жидкостным охлаждением для серверов с искусственным интеллектом.
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