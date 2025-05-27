В ГУО ´Детский сад №53 г. Бобруйска´ завершилась яркая Неделя здоровья

С 19 по 23 мая в нашем учреждении царила атмосфера активного отдыха и полезных знаний! В рамках тематической ´Недели ЗОЖ´ воспитанники, педагоги и родители погрузились в мир здоровья, спорта и позитивных привычек.
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