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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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В ГУО ´Детский сад №53 г. Бобруйска´ завершилась яркая Неделя здоровья

В ГУО ´Детский сад №53 г. Бобруйска´ завершилась яркая Неделя здоровья

С 19 по 23 мая в нашем учреждении царила атмосфера активного отдыха и полезных знаний! В рамках тематической ´Недели ЗОЖ´ воспитанники, педагоги и родители погрузились в мир здоровья, спорта и позитивных привычек.

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