Тигры растерзали 11 человек

В Индии тигры из заповедника Тадоба-Андхари загрызли 11 человек за 17 дней В Индии 11 жителей округа Чандрапур стали жертвами тигров за 17 дней.
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