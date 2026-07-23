Выплаты селлерам от Wildberries будут идти несколькими траншами

Wildberries будет выплачивать средства селлерам, потерявшим свои товары при пожаре на складах, поэтапно и несколькими траншами, ответили Frank Media в пресс-службе компании в ответ на вопрос о жалобах продавцов на небольшой размер выплат.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии