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Frank Media

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Выплаты селлерам от Wildberries будут идти несколькими траншами

Wildberries будет выплачивать средства селлерам, потерявшим свои товары при пожаре на складах, поэтапно и несколькими траншами, ответили Frank Media в пресс-службе компании в ответ на вопрос о жалобах продавцов на небольшой размер выплат.

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