НЕВСКИЕ НОВОСТИ

391 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

В Роспотребнадзоре рассказали о санкциях для пенсионеров за отказ от прививки

По данным ведомства, работодатель будет отвечать за вакцинацию работающего пенсионера. Роспотребнадзор Петербурга разъяснил, кто будет отвечать за ставшую обязательной вакцинацию против ковида пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх