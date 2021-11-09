В Роспотребнадзоре рассказали о санкциях для пенсионеров за отказ от прививки

По данным ведомства, работодатель будет отвечать за вакцинацию работающего пенсионера. Роспотребнадзор Петербурга разъяснил, кто будет отвечать за ставшую обязательной вакцинацию против ковида пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями.